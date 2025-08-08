Reprodução/Instagram Ator é morto após tentar impedir briga de casal

Um ator de 35 anos chamado Adam Turck foi morto a tiros em Richmond, no estado da Virgínia (EUA), ao tentar intervir em uma briga de casal na rua. Segundo informações do jornal The Independent, ele passeava com seu cachorro quando testemunhou a discussão e decidiu interceder.

De acordo com a publicação, o atirador, um jovem de 19 anos, tirou a própria vida logo após o crime. Quando a polícia chegou ao local, por volta das 10h, os dois corpos já haviam sido encontrados.





A vítima era conhecida na cena teatral e no meio fitness da cidade. Amigos e colegas organizaram homenagens em teatros locais para celebrar sua memória. Após a confirmação da morte, os órgãos do artista foram doados, conforme revelou o The Independent.

A família divulgou um comunicado emocionado, destacando o ato de coragem: “Adam arriscou sua vida para proteger alguém necessitado, e sempre nos lembraremos dele por esse sacrifício” .

Em outro trecho, eles acrescentaram: “Embora não possamos entrar em detalhes sobre os eventos do último sábado devido à natureza do ocorrido, fomos informados de que, se Adam não estivesse lá, a pessoa que ele ajudou não estaria conosco hoje.”

O caso também reacendeu debates sobre violência armada e saúde mental nos Estados Unidos.

Se precisar de ajuda, fale com alguém

Se você estiver enfrentando pensamentos suicidas ou conhecer alguém nessa situação, busque ajuda especializada. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito, com atendimento 24 horas pelo número 188. Também é possível contatar o serviço por e-mail, chat ou pessoalmente em mais de 120 postos espalhados pelo Brasil.