O CEO do Portal iG e Presidente do Jornal O Dia e Meia Hora, Thiago Feitosa, e sua esposa, apresentadora e jornalista da TV Record, Fabiana Oliveira, comemoraram o aniversário de suas filhas, Helena, de 9 anos e Giovanna, de 2.

A festa foi realizada no espaço "Buffet Planeta Kids Vila Romana", que está há 17 anos no mercado e já realizou diversos tipos de eventos, desde festas de aniversário até casamentos.





A empresa conta com uma variedade de brinquedos, proporcionando às crianças uma experiência única. Para os adultos, o local também oferece um ambiente especial e confortável, onde é possível desfrutar de toda a comodidade.

Reprodução: Pedro H. Lopes Fabíola Reipert e o marido Diogo Trigueiros





































Mutos colegas de trabalho de Fabiana e Thiago estiveram nas felicitações, dentre eles, a jornalista Fabíola Reipert, que estava acompanhada pelo seu esposo Diogo Trigueiros.

Reprodução: Pedro H. Lopes Thiago Gardinali, Luiza Zanchetta, Fabiana Oliveira, Maria Carolina Paz (Caca Paz)





































Em suas redes sociais, Fabiana Oliveira fez questão de comemorar a nova data das filhas.

"Hoje o coração transborda de alegria! Celebramos o aniversário das minhas filhas: Helena, que completa 9 anos, e Giovanna, que hoje faz 2 aninhos" , iniciou a jornalista da Record.

"Uma festa mágica, cercada de família, risadas e muito amor. Memórias que vamos guardar para sempre" , finalizou.





































A apresentadora e redatora do Jornal 89, da Rádio Rock, também esteve na festa de Giovanna e Helena. Goes foi eleita a melhor apresentadora de rádio pela APCA - Associação Paulista de Críticos de Arte.

Reprodução: Pedro H. Lopes Dra. Rana Saleh e seu namorado, Azad Gananian Filho





































A Dra. Rana Saleh, personalidade conhecida como "Dentista dos Famosos", esteve na comemoração com seu namorado, Azad Gananian Filho.

Reprodução: Pedro H. Lopes Caca Paz compareceu com o marido, Henrique Coletta e a filha

































Caca Paz seu esposo Henrique Coletta e a filha, também prestigiaram o evento de Giovanna e Helena.

A decoração do aniversário ficou por conta da Pequeno Príncipe das Decorações, que deu um verdadeiro show na ornamentação do local, além de promover uma experiência gratificante entre as crianças e os adultos na comemoração.