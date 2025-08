Reprodução Instagram @calvinharris Calvin Harris posa com filho Micah

Calvin Harris, de 41 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (4) para revelar que Micah nasceu. O bebê é o primogênito do DJ e produtor escocês e fruto da relação entre o artista e a esposa, Vick Hope.





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 11 milhões de seguidores, ele publicou um álbum de fotos com o bebê. Um clique da placenta também foi compartilhado por ele na rede social e Mark Zuckerberg.





Embora tenha anunciado a chegada do recém-nascido ontem, Calvin pontuou que o parto do herdeiro ocorreu no dia 20 de julho. Na legenda da publicação, que reuniu mais de 473 mil curtidas, ele ainda rasgou elogios para a companheira, Vick Hope.

"20 de julho nosso menino chegou. Micah está aqui! A minha mulher é uma super-heroína e eu estou completamente admirado com a sua sabedoria primordial! Apenas grato. Nós amamos-te muito, Micah", escreveu o escocês.

Fora as fotos em que aparecia com o filho no colo, Harris mostrou alguns bastidores do parto, que foi natural e ocorreu em uma piscina inflável. Além disso, o DJ e produtor ainda compartilhou um registro da placenta exposta em formato de coração.

Considerado como uma das principais figuras da indústria fonográfica internacional, Calvin não costuma expor detalhes da vida pessoal. Ele está casado com Vick desde 2023, mas age de maneira discreta em relação ao casamento. Micah é o primeiro filho do casal.