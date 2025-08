Reprodução Morango do Amor de luxo conquista famosos e custa mais de R$ 2 mil

O confeiteiro Denilson Lima lançou uma versão luxuosa do Morango do Amor que custa R$ 2.100 a caixa com oito unidades. A sobremesa artesanal conquistou celebridades, que exibiram o doce nas redes sociais e ajudaram a viralizar o lançamento.

A atriz Bruna Marquezine foi uma das famosas que recebeu o mimo. Em vídeos publicados neste sábado (2), ela mostrou os detalhes da caixa e elogiou o sabor. “ Gente, é muito mais bonito pessoalmente. Isso é de comer, dá até dó. Que coisa mais linda ”, disse a artista.

Além de Bruna, nomes como Lucas Rangel, Carlinhos Maia, Marcos Souza, Silvia Braz, Camila Queiroz e Di Ferrero também ganharam ou compraram a sobremesa. Muitos compartilharam avaliações positivas nas redes sociais.

Bruna Marquezine foi presenteada com o "morango de amor de luxo", do confeiteiro Denilson Lima.





Lucas Rangel provou morango do amor de luxo





Sou muito pobre gente, eu jamais pagaria 2 mil reais em uma caixa com morango do amor Repito: JAMAIS

As peças são feitas à mão e decoradas com brilho que lembra joias. “ Nossos Morangos do Amor, delicadamente trabalhados à mão, ganham a sofisticação e o brilho das joias mais raras, mas ao invés de ouro e pedras preciosas, trazem o frescor e a doçura da fruta perfeita ”, explicou Denilson em publicação no Instagram.

A caixa de luxo oferece três sabores: brigadeiro de leite ninho, brigadeiro de chocolate e maracujá. A fruta é coberta pelo recheio e finalizada com casca fina de açúcar.





Do sucesso nas redes ao estouro de vendas

Em entrevista ao portal Hugo Gloss , Denilson contou que recebeu milhares de mensagens logo após o lançamento. “ Pedidos que não param de chegar, e aquela sensação de que a gente conseguiu tocar as pessoas de verdade. Eu sempre falo que eu não crio sobremesas, eu conto histórias ”, afirmou.

O confeiteiro, já conhecido por criar ovos de Páscoa de luxo, viu o produto esgotar em poucas horas.