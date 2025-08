Reprodução And Just Like That

O produtor Michael Patrick King anunciou nesta sexta-feira (1º) que And Just Like That , derivada de Sex and the City , será encerrada após a terceira temporada. O comunicado foi publicado nas redes sociais da série e revelou que a decisão foi tomada durante a escrita do último episódio.

King explicou que preferiu manter o anúncio em sigilo até agora. “ And just like that... a narrativa contínua do universo de 'Sex And The City' está chegando ao fim. Enquanto eu escrevia o último episódio da terceira temporada de 'And Just Like That...', ficou claro para mim que este poderia ser um ótimo lugar para parar ”, afirmou.

Elenco agradece fãs após confirmação do fim

Sarah Jessica Parker, que vive Carrie Bradshaw há quase 30 anos, fez uma despedida emocionante no Instagram. “ Carrie Bradshaw domina meu coração profissional há 27 anos. Acho que a amei mais do que todos. Sei que outros a amaram tanto quanto eu. Fiquei frustrada e torci por ela ”, escreveu a atriz.

Parker agradeceu aos fãs e à equipe, destacando que a série foi “ toda alegria, aventura, o maior tipo de trabalho duro ao lado do talento mais extraordinário de 380 que inclui todos os atores brilhantes que se juntaram a nós ”.

Kristin Davis, intérprete de Charlotte York, também lamentou o encerramento. “ E stou profundamente triste. Amo todo o nosso lindo elenco e equipe. 400 artistas trabalhando duro em nosso programa com profundo amor. E aos nossos fãs leais, nós os amamos para todo o sempre ”, declarou.

O revival estreou na HBO Max em 2021 e trouxe de volta três das quatro protagonistas originais, sem a presença de Kim Cattrall, que fez apenas uma participação indireta. A produção buscou atualizar o universo de Sex and the City com novas tramas.

O fim da história será contado em um episódio duplo, marcado para os dias 7 e 14 de agosto, exclusivamente na HBO Max.