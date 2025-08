Reprodução/Instagram @advfamiliasousa Cantor gospel João Igor passa por avaliação após ser alvejado por dois tiros.

O cantor gospel João Igor, baleado por um policial à paisana na madrugada desta quinta-feira (31), emocionou internautas ao aparecer cantando um louvor mesmo estando em uma cama de hospital.





Nas imagens, compartilhadas nas redes sociais de Cesar Sousa, pastor e mentor do músico, João aparece deitado em um dos leitos do Centro Médico São Lucas, em Itaquaquecetuba (SP), entoando a canção “Faz morada ”, de Sulamita Alves, a pedido de uma enfermeira.

Com o braço imobilizado, João ainda afirmou ter nascido de novo.

Aline Sousa, advogada de João Igor, utilizou as redes sociais para explicar que o procedimento foi realizado para avaliar a situação da mão dele, onde um projétil ficou alojado. Segundo ela, é possível que João ainda passe por uma cirurgia para a retirada da bala.

O que diz a defesa de João Igor

De acordo com Aline, o cantor viajava de ônibus com o irmão, Michael, com destino a Bauru (SP), onde fariam uma apresentação. Durante o trajeto, João teria feito uma chamada de vídeo com a namorada, e o barulho teria incomodado o policial que também estava no veículo.

Ainda segundo a defesa, irritado, o policial teria tentado tirar o celular da mão de Igor. Ao perceber a situação, Michael tentou intervir e o agente sacou a arma, disparando duas vezes. João foi atingido por um tiro na mão e outro na perna.

O Portal iG entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para ter mais detalhes sobre o que ocorreu, mas, até a publicação desta reportagem, não obteve retorno.

Imagens do momento

Vídeos divulgados pela influenciadora Fernanda Ganzarolli, mostram João Igor momentos após a confusão, deitado no chão enquanto seu irmão grita desesperado, contido por um segurança. Também há imagens da marca de um disparo de arma de fogo na janela do ônibus.





Quem é João Igor

João Igor viralizou nas redes sociais em um vídeo ao lado de Fernanda Ganzarolli, publicado em março deste ano. O músico fazia uma live na rua, quando a influenciadora – até então desconhecida dele e do público - se aproximou e, juntos, cantaram desde Zezé Di Camargo e Luciano, até o hit gospel de Sulamita Alves.

A interação entre a dupla fez sucesso, catapultando suas carreiras nas redes sociais. Hoje em dia, João conta com um milhão de seguidores no Instagram, enquanto Fernanda conta com 848 mil.