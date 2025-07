Instagram/Reprodução Christina Aguilera rouba cena com look sexy em Londres

Aos 44 anos, Christina Aguilera voltou a movimentar as redes sociais com uma sequência de fotos cheias de atitude.

A cantora compartilhou cliques em que aparece em um quarto de hotel usando lingerie preta, meia-calça de cintura alta e saltos agulha brilhantes. As poses, em cenários luxuosos, chamaram atenção pelo clima cinematográfico e pelo ar provocante.

As imagens, feitas em cima de uma mesa e diante de um espelho, evidenciam a estética burlesca que Aguilera vem adotando em suas últimas aparições públicas.

Na legenda, ela escreveu: "Prateleira de cima." Em uma das fotos, ela segura um lustre dourado, enquanto em outra se debruça sobre um armário em estilo art déco.

A publicação veio logo após sua aparição na estreia mundial de Burlesque: The Musical, em Londres, na última terça-feira (22). No evento, Aguilera exibiu um minivestido preto transparente, com detalhes em renda que deixavam visível a lingerie por baixo. O visual foi finalizado com meias escuras, batom vermelho vibrante e joias de prata.