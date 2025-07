Reprodução/Instagram Pastor André Valadão se despede de sobrinho morto em acidente

O pastor e cantor André Valadão utilizou as redes sociais para se despedir do sobrinho, Felipe Marroni, que faleceu aos 21 anos após um grave acidente de trânsito nos Estados Unidos na noite de sexta-feira (11). O jovem não resistiu aos ferimentos, deixando familiares e amigos em profundo luto.





Emocionado, Valadão compartilhou uma mensagem carinhosa, lembrando o amor que dedicava ao sobrinho, tratado como um filho.

"Meu sobrinho. Meu filho. Meu amor. Jesus te levou, você está com Ele. Seus irmãos Lolo, Vivi e Angel sentirão tantas saudades. Em tudo vemos você conosco. Nossa última viagem juntos em família era uma despedida e nunca imaginaria. Tio Dedé te ama", escreveu.





Cassiane, esposa de André, também expressou sua dor, relembrando os momentos vividos ao lado de Felipe.

"Não estou acreditando que você se foi. Meu sobrinho amado. O menino mais incrível que conheci na vida. Desde que nasceu foi meu amor. Primeiro sobrinho, primeiro neto, primeiro bisneto da família. Éramos tão apaixonados por você, que quando completou o ensino médio, veio morar com a gente", compartilhou.

Ela ainda acrescentou: "Hoje eu perdi um filho. Pra sempre lembraremos de você com esse seu sorrisinho, com sua inteligência, amor e cuidado com todos nós e principalmente com seus primos. Te amarei pra sempre".

A notícia do falecimento de Felipe comoveu fãs e seguidores do casal, que têm recebido mensagens de apoio neste momento de dor. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o acidente ou os preparativos para o repatriamento do corpo.