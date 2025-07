Reprodução/Instagram Suzy Rêgo escapa de golpe e alerta sobre fraude bancária

A atriz Suzy Rêgo, de 58 anos, compartilhou nas redes sociais um susto que passou após ser alvo de uma tentativa de golpe na última sexta-feira (11). Em um vídeo no Instagram, ela relatou que criminosos se passaram por integrantes do escritório de advocacia que a representa, alegando que ela havia ganho uma causa judicial e precisava fornecer dados bancários para receber o valor.





Desconfiança evitou prejuízo

Segundo Suzy, os golpistas entraram em contato por chamada de vídeo, mas apenas ela aparecia na tela.

"Eles disseram que eu havia vencido uma ação e que precisava apenas finalizar um procedimento para liberar uma quantia alta. Chegaram a afirmar que meu advogado estava presente, mas não o mostravam", contou.

A atriz revelou que, por um momento, chegou a acessar seu aplicativo bancário, mas desistiu no último instante.

"Algo dentro de mim alertou: 'Sai disso, é golpe!'. Imediatamente, liguei para meu advogado, que confirmou a fraude. Ele me explicou que criminosos costumam agir no fim de semana, quando as pessoas têm menos acesso a suporte jurídico ", disse.





Alerta aos seguidores

Apesar da hesitação em expor o ocorrido, Suzy decidiu compartilhar a experiência para conscientizar o público.

"Se quase caí, mesmo sendo desconfiada, imagina quem não está esperando? É importante divulgar essas artimanhas para evitar que mais gente seja enganada" , afirmou.

Especialistas em segurança digital recomendam sempre verificar informações diretamente com os profissionais ou instituições envolvidas antes de repassar qualquer dado sensível. Golpes envolvendo supostos ganhos judiciais ou depósitos bancários têm se tornado frequentes, explorando a desinformação e a pressão por respostas imediatas.

Suzy Rêgo encerrou o alerta com um conselho: "Na dúvida, desligue e cheque por outros meios. Melhor perder um minuto a perder tudo".