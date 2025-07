Reprodução/redes sociais Pilhado detona companhia de aviação









O jornalista Thiago Asmar, conhecido como " Pilhado", soltou o verbo em suas redes sociais sobre um incidente envolvendo sua bagagem e a companhia aérea Latam.

O apresentador da Jovem Pan expôs os detalhes sobre o caso nas redes sociais, após a sua volta ao Brasil. Ele havia viajado a Miami, nos Estados Unidos, para assistir ao jogo entre Flamengo e FC Bayern de Munique , disputado no Estádio Hard Rock no último domingo (29).

“Perdi minha paz ontem. Saí do estádio direto para o aeroporto, aí vem a Latam, com o lixo de serviço que oferece. Primeiro, minha mala não chega — já tinha sido um tumulto no embarque — vou reclamar e dizem: ‘Não podemos te entregar comprovante nenhum. Você tem que ir lá na nossa sala buscar um comprovante impresso’. Primeiro, mandaram eu fazer tudo. Eu falei: ‘Não vou fazer, a obrigação é de vocês’, porque não queriam trabalhar” , iniciou.





“Eu que teria que trabalhar para eles, pela incompetência deles. Aí o Bayern de Munique tira minha paz, o Flamengo eliminado do Super Mundial, vou ter que aturar o Vampeta e ainda o lixo de serviço da Latam” , continuou.

Por fim, o jornalista alegou que a empresa aérea não entregou os comprovantes:



“Por que não queriam entregar meu comprovante? Porque sabem que posso acionar na Justiça, pelo lixo de serviço que prestam. E detalhe: minha mala não chegou. Não sei, não tenho ideia de onde esteja. Achando que agora iria relaxar... Não. Obrigado, Latam” , finalizou.









Desabafo na Jovem Pan

No programa Bate Ponto, da Jovem Pan, Pilhado falou novamente sobre o ocorrido com a companhia aérea, demonstrando sua insatisfação. “Inclusive, era pra eu estar entrando com internet boa, se não fosse o lixo da Latam, que tirou a minha paz” , iniciou, dirigindo-se aos colegas de trabalho nos estúdios do canal de notícias.

“Aquele lixo da Latam, que não entregou minha mala, não queria me dar uma notificação de que minha mala não chegou. Não é a primeira vez que me deixam na mão” , finalizou o apresentador.

O iG Gente entrou em contato com a Latam sobre o caso de Pilhado, que afirmou estar apurando o incidente. "A LATAM Airlines Brasil informa que está apurando o ocorrido" .