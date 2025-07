Reprodução Vaquinha para socorrista de Juliana Marins será repassada sem taxa

A campanha de arrecadação para Agam Rinjani , socorrista que atuou no resgate de Juliana Marins na Indonésia, sofreu mudanças após críticas sobre a taxa administrativa. No domingo (29), a plataforma Razões para Acreditar anunciou o cancelamento da vaquinha. Um novo comunicado publicado nesta segunda-feira (30) informou que o valor será integralmente repassado ao voluntário.

Em atualização nas redes sociais, a plataforma divulgou um vídeo com Vicente Carvalho, fundador da Voaa, explicando a decisão. Segundo ele, a equipe analisou as críticas e optou por transferir “ 100% do valor arrecadado, sem desconto de taxa ”. O total doado ultrapassou R$ 495 mil.

Doadores podem pedir reembolso nos próximos dois dias

No vídeo, Vicente reforçou o compromisso da equipe com transparência. “ Desde o início da vaquinha, a gente tem acompanhado cada comentário, cada crítica e cada publicação com atenção e respeito ”, afirmou. Ele explicou que o processo de transferência internacional já foi iniciado e que a organização está coletando a documentação necessária para o envio.

Aqueles que preferirem o reembolso devem solicitar por e-mail até quarta-feira (3). “ Vamos respeitar a sua decisão. Nos envie um e-mail nas próximas 48 horas para vaquinha.agam@voaa.me, que vamos fazer o estorno ”, informou o comunicado.

A vaquinha foi criada com o objetivo de ajudar Agam e os colegas que participaram do resgate de Juliana Marins, brasileira que caiu na cratera de um vulcão no Monte Rinjani, na Indonésia. A comoção nacional levou milhares de pessoas a contribuírem com a causa.

Após a repercussão negativa da taxa de 20%, a Razões para Acreditar reconheceu que a comunicação falhou. “ Reconhecemos que a comunicação nesta história poderia ter sido mais clara ”, diz a nota inicial. A taxa, embora descrita no site da plataforma, causou desconforto em parte dos doadores.

A autópsia divulgada na semana passada revelou que Juliana sofreu várias fraturas. O laudo, feito por legistas na Indonésia, descartou a possibilidade de morte por hipotermia e apontou lesões graves no peito, cabeça, ombro, coluna e coxa.

A equipe da plataforma também informou que está reavaliando as políticas internas de cobrança. “ Estamos revendo internamente a nossa política de taxa. Muito obrigado a todos por nos ajudar a refletir com respeito e cuidado ”, finalizou Vicente Carvalho.

O Razões para Acreditar destacou que seguirá com o propósito de promover ações solidárias. “ Seguimos juntos com o mesmo propósito de sempre, acreditar e transformar ”, declarou o fundador.