Instagram Esposa de Thiago Silva reclama do calor durante jogo do Fluminense

A influenciadora Belle Silva, esposa do zagueiro Thiago Silva, reclamou do calor intenso no estádio durante o jogo entre Fluminense e Inter de Milão, nesta segunda-feira (30), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. A partida aconteceu no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte.

de Pedro Gabriel Design de Pedro Gabriel

A crítica foi publicada nos Stories do Instagram da influenciadora, que acompanhava o confronto nas arquibancadas.

“ Gente, o sol está insuportável, está insuportável, mas está valendo a pena, o coração na boca ”, disse Belle, visivelmente incomodada com as condições do local.

Durante a publicação, Belle detalhou a experiência no estádio.

“ Olha que sol, a bunda cozinhando nesse banco de plástico, a gente não pode olhar pra cima que queima os olhos, p*ta que pariu... Vou sair daqui com marca, claro ”, desabafou.

Mesmo com as queixas, a esposa do jogador revelou estar assistindo à partida de uma área privilegiada, com visão ampla do campo. “ Mas aqui, ó, perco nada, vamos que está fluindo, mas tem muito jogo pela frente ”, afirmou, tentando manter o bom humor.

Belle tem o costume de acompanhar os jogos do marido e já se manifestou diversas vezes nas redes sociais sobre bastidores do futebol. Em outras ocasiões, também comentou a estrutura de estádios e eventos internacionais.