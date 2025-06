Reprodução/Instagram Viih Tube

A influenciadora digital Viih Tube respondeu críticas nas redes sociais nesta sexta-feira (27) após a compra de um carro de luxo avaliado em R$ 1,4 milhão. A influenciadora e o marido, Eliezer, adquiriram uma Cadillac Escalade, o que gerou comentários sobre a origem da fortuna do casal.

A declaração foi publicada nos stories do Instagram, depois de um comentário viralizar em uma página de celebridades. Um internauta escreveu: “ Eu queria entender como essa gente arruma tanto dinheiro fácil ”. A resposta de Viih não demorou a vir.

A influenciadora rebateu a crítica dizendo que se esforça diariamente para manter o padrão de vida. “ Eu acho engraçado como vocês acham que é fácil. Não é porque não pego 3 ônibus, metrô, acordo 4 da manhã que é fácil ”, afirmou.

“ Trabalho MUITO, tenho 4 empresas e algumas que vocês nem conhecem. Então eu mereço MUITO tudo que tenho ”.

Viih Tube, mãe de Lua, de 2 anos, e Ravi, de 7 meses, também contou que o carro foi escolhido por questões práticas da rotina familiar. Segundo ela, o modelo foi comprado para comportar o volume de malas que costuma levar em viagens.

“ Esse carro é gigante, juro. Não cabe em lugar nenhum e as pessoas têm medo de estacionar ele ”, comentou. A influenciadora mostrou um vídeo em que aparece ao lado do veículo e brincou com o próprio tamanho: “ Olha o meu tamanho do lado do carro ”.

Casal comprou o modelo para viagens em família

Ela explicou que a decisão de Eliezer teve um motivo curioso. “ Diz meu marido que é porque eu fui pra Gramado e levei, acho que, umas dez malas. Aí ele falou que eu não tinha educação, então ele comprou um carro! ”, relatou.

Viih disse ainda que não dirige e que depende de Eliezer ou motoristas para circular com o novo carro. “ Eu tenho que realmente usar o degrau para subir no carro. Eu sumo do lado do carro ”, afirmou, rindo da situação.