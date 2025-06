Reprodução: Instagram Maya Massafera

A modelo Maya Massafera , de 44 anos, relatou ter sido vítima de transfobia ao tentar entrar no Festival Keinemusik, realizado em Londres. Segundo a influenciadora, a equipe de segurança do local a impediu de acessar o evento com declarações discriminatórias e agressões físicas.

O relato foi publicado em vídeo nas redes sociais. Maya contou que um dos seguranças afirmou que aquele “ não era lugar para mulher trans ” e, em seguida, a empurrou. “ Fui agredida aqui no festival. Os seguranças disseram que aqui não é lugar para mulher trans ”, desabafou.

Ainda no vídeo, Maya detalhou o momento da agressão. “ Um cara chegar, me empurrar e falar ‘você não é mulher, é homem’. E me empurrou. Comecei a dar tapa tão forte nele, minha unha em gel quebrou ”, relatou. Ela afirmou que só não foi mais agredida porque outras pessoas intervieram.

A influenciadora contou que estava acompanhada de amigos, um deles ajudou a contê-la durante a confusão. “ Minha sorte é que tinha mais gente. Meu amigo estava lá e me segurou. Porque esse homem poderia ter me agredido mais ”, afirmou.

“ Desde ontem estou muito mal. Falei com minha psicóloga quando cheguei e hoje também. A gente nunca acha que essas coisas vão acontecer com a gente ”, lamentou.

A criadora de conteúdo também falou sobre o impacto psicológico do episódio. “ Na hora dá uma raiva na gente e depois dá uma sensação muito de culpa, parece que a gente está errada ”, disse. O desabafo repercutiu entre seguidores e figuras públicas, que manifestaram apoio.

Até o momento, a organização do Festival Keinemusik não se pronunciou oficialmente sobre o caso. O nome do segurança envolvido na agressão também não foi divulgado.