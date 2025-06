Reprodução/Instagram Cantora perde dente durante show nos EUA: "Épico"

Durante uma apresentação no Skagit Casino Resort, em Washington, a cantora LeAnn Rimes, de 42 anos, viveu uma situação inusitada — e visivelmente desconfortável: sua ponte dentária frontal se soltou no meio da música "One Way Ticket", sucesso de 1996. Sem perder o bom humor (nem o ritmo), a artista seguiu cantando, mesmo enfrentando dificuldades para manter a prótese no lugar.

Em um vídeo compartilhado com seus seguidores no Instagram, Rimes explicou o que aconteceu. Segundo a cantora, tudo aconteceu de forma repentina. Um “estalo” na boca foi o prenúncio do problema. Em vez de interromper o espetáculo, ela optou por sair brevemente dos bastidores para se recompor e, em seguida, voltou ao palco.

O incidente, no entanto, ainda renderia mais dor de cabeça (e de dente): enquanto cantava "Can’t Fight the Moonlight", outro grande hit, os dentes voltaram a se soltar. Apesar da situação desconfortável, a artista riu de si mesma.





A tradução do vídeo na íntegra

"Na noite passada, eu estava no palco [cantando] e, no meio de 'One Way Ticket' [um de seus principais hits], senti algo estourando na minha boca. Se você me acompanha faz tempo, sabe que fiz diversas cirurgias dentárias e tenho uma ponte nos dentes da frente — e essa ponte caiu no meio da música na noite passada. Precisei ser honesta com todos e contar exatamente o que estava acontecendo — do contrário, teria que sair do palco. Então, até o final do show, fiquei literalmente empurrando os meus dentes para dentro. Quanto cantei 'Can't Fight the Moonligh', eles estavam praticamente caindo na minha boca. Foi minha experiência mais épica de todos os tempos. Eu normalmente não tenho melhores momentos na minha carreira, mas esse foi um. E espero que tenha sido o último também. Veremos [se os dentes não vão cair de novo no futuro show]. Primeira fila, preparem-se para algo voando! Se vocês os pegarem, por favor, devolvam".