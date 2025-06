Reprodução/Instagram Rihanna

Rihanna abriu o baú de lembranças nesta quinta-feira (26) e compartilhou fotos em que aparece fazendo charme ao posar para a câmera. Para a ocasião, a cantora optou por usar uma lingerie da cor fúcsia. Ela combiou a peça com acessórios como brinco e colar de pedras e um scarpin do mesmo tom.





"Vocês estão bem?", perguntou ela na legenda.

O clique chamou a atenção dos seguidores, que encheram a publicação com mensagens carinhosas. "Que mulher perfeita!❤️❤️❤️", disse uma delas. "🔥🔥🔥🔥🔥 Rocky é um homem sortudo", brincou a fã ao se referir ao seu companheiro. "Linda, maravilhosa 👏👏👏👏❤️❤️🔥", postou uma terceira.





Em recente entrevista a Harper's Bazaar , a também empresária, dona da Fenty Beauty , lamentou não poder agir como uma pessoa anônima em determinadas ocasiões.

Rihanna afirmou que não é a favor de viver blindada por todos os lados. Por isso, gosta de socializar com outras pessoas e dividir ambientes comuns, como shoppings e praças de alimentação.

"Gostamos de comer com as pessoas, fazer compras com as pessoas, andar pelas ruas com as pessoas. Não gosto de uma sala privada, não os deixo fechar lojas. Eu não gosto da vida de Rapunzel" , avaliou.