Divulgação Anna Wintour

A renomada editora Anna Wintour está deixando o cargo de editora-chefe da Vogue nos Estados Unidos após 37 anos de influência no mundo da moda.

A mudança foi anunciada oficialmente pelo perfil da revista no Instagram nesta quinta-feira (27).

"Anna Wintour da Vogue está mudando seu foco dentro de Condé Nast, mas continuará em seus papéis como Diretora Editorial Global, Vogue", diz a nota oficial.

Ainda segundo a publicação, a editora continuará supervisionando marcas como GQ, Vanity Fair e Architectural Digest.

“Qualquer pessoa num campo criativo sabe o quão essencial é nunca parar de crescer no seu trabalho. Agora, acho que o meu maior prazer é ajudar a próxima geração de editores apaixonados a invadir o campo com as suas próprias ideias” , declarou Anna.

Ícone da moda, Anna marcou gerações com seu estilo inconfundível, óculos escuros, franja reta e postura firme. Ela é amplamente apontada como inspiração para a personagem Miranda Priestly, do livro O Diabo Veste Prada, obra escrita por sua ex-assistente e que ganhou adaptação para o cinema em 2006.

Ela assumiu o comando da Vogue em 1988, substituindo Grace Mirabella. Logo em sua estreia, marcou uma virada histórica na revista ao colocar na capa a modelo Michaela Bercu usando jeans, algo inédito até então, combinados a um suéter de alta-costura, em uma imagem descontraída assinada por Peter Lindbergh.

Além de revolucionar o estilo editorial da Vogue, Anna também ocupou cargos estratégicos na Condé Nast, tornando-se diretora artística em 2013 e, posteriormente, consultora global de conteúdo em 2019.

Ela também é a responsável por comandar o Met Gal a, evento anual que arrecada fundos para o The Costume Institute, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York.