A cantora Simone Mendes recebeu uma galinha e um carneiro como presentes de fãs durante shows realizados neste mês de junho. A situação inusitada virou assunto nas redes sociais após Kaká Diniz, marido da cantora, comentar o episódio. Ele usou o Instagram nesta quarta-feira (25) para brincar com a surpresa.

“ Daqui a pouco chegam com uma vaca leiteira de presente. Vão mandando que nós estamos amando, e as crianças também ”, escreveu Kaká, que é pai de dois filhos com Simone. A reação foi publicada junto a uma foto do animal, que chegou à artista já batizado de “ Kaká Carneiro ”.

Simone recebeu o carneiro durante um show no interior e reagiu com carinho. “ Eu vou te beijar tanto, Kaká Carneiro. Mamãe vai cuidar com amor e carinho, colocar veterinário, tudo por você” , disse a cantora, arrancando risos do público presente.

Em outra apresentação, Simone também ganhou uma galinha, que foi entregue por uma fã como forma de agradecimento. A cantora compartilhou os registros dos momentos e não escondeu a surpresa com os mimos nada convencionais.