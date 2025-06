Reprodução Jeff Bezos e Lauren Sánchez se casam em cerimônia luxuosa em Veneza

O bilionário Jeff Bezos e Lauren Sánchez vão oficializar a união em uma cerimônia na cidade de Veneza, na Itália, entre os dias 26 e 28 de junho. O casal ficou noivo em maio de 2023 e optou por uma celebração discreta em termos de divulgação, mas grandiosa na estrutura e na lista de convidados.

A informação foi confirmada pela prefeitura de Veneza, que negou os boatos de interrupções no funcionamento da cidade. “ A cidade funcionará normalmente ”, diz o comunicado. Segundo agências como Reuters e CNN , o evento será deslocado para uma área isolada da cidade após protestos locais contra o impacto da festa.

O fim de semana que antecede o casamento já contou com festa. No dia 22 de junho, Bezos e Sánchez receberam amigos em uma animada comemoração com espuma a bordo do iate Koru, avaliado em centenas de milhões de dólares. A embarcação estava ancorada na costa da Europa.

O casamento será realizado em um local ainda não revelado. Depois da cerimônia, o grupo seguirá para uma recepção na Arsenale, um complexo histórico do século 14, localizado em uma parte da cidade cercada por água e acessível apenas por barco.

A estrutura foi projetada para evitar transtornos à população local. A prefeitura garantiu que não foram reservadas quantidades excessivas de gôndolas ou táxis aquáticos. O objetivo é realizar a cerimônia com discrição e sem perturbar moradores e turistas.

A organização reforçou que a logística está sob controle e que todos os cuidados foram tomados para preservar a rotina da cidade. Apesar disso, grupos ativistas preparam protestos contra o evento.

Convidados incluem celebridades e políticos de alto escalão

A lista de convidados não foi divulgada oficialmente, mas veículos como The New York Times e People citam nomes como Oprah Winfrey, Mick Jagger, Katy Perry, Gayle King, Salma Hayek, Ivanka Trump e Jared Kushner. Donald Trump foi convidado, mas não comparecerá.

Outros nomes cotados são Kim Kardashian, Kris Jenner e Eva Longoria, que participaram da despedida de solteira em Paris, além de Barbra Streisand e Robert Pattinson, presentes em uma das festas de noivado nos EUA.

O casal realizou duas festas de noivado. A primeira aconteceu no iate Koru, na costa Amalfitana, em agosto de 2023. A segunda ocorreu em Beverly Hills, na casa da estilista Diane von Fürstenberg e do empresário Barry Diller.

Com tanta atenção, Sánchez ainda não revelou o estilista do vestido de noiva. Em entrevistas, mencionou que gosta das marcas Christian Dior, Valentino e Dolce & Gabbana. Em novembro, afirmou ter um mural de referências no Pinterest .

Protestos criticam impacto da festa e cobram impostos

Grupos locais protestam contra o que chamam de privatização simbólica da cidade. Uma faixa com a imagem de Bezos e os dizeres “ Se você pode alugar Veneza para o seu casamento, pode pagar mais impostos ” foi exibida em praça pública.

Ativistas alegam que a cidade sofre com turismo em excesso, falta de moradias acessíveis e abandono de serviços básicos. Para eles, a festa de Bezos representa um sistema desigual e desconectado das prioridades locais.

“ O problema não é o casamento, é o sistema ”, afirmou Simona Abbate, uma das organizadoras dos protestos. Moradores também prometeram bloqueios pacíficos no dia do evento.

Como resposta, Bezos e Sánchez decidiram fazer doações significativas. Segundo a imprensa italiana, o casal destinará um milhão de euros ao Corila, consórcio acadêmico que estuda o ecossistema da lagoa de Veneza.

Eles também pediram que os convidados façam doações a projetos sociais em vez de presentes. A atitude busca amenizar críticas sobre o impacto ambiental e econômico da celebração.

A Itália tem sido palco de diversos casamentos luxuosos. Em 2014, George e Amal Clooney também escolheram Veneza para se casar. Em 2009, Salma Hayek e François-Henri Pinault realizaram cerimônia parecida no país.