Reprodução/Instagram baterista Lionel Duke, da banda britânica The Christians

O baterista Lionel Duke, da banda britânica The Christians, sofreu uma parada cardíaca durante uma apresentação no festival On The Waterfront, em Liverpool, na noite deste domingo (8).

O músico de 58 anos desmaiou no palco enquanto a banda tocava como atração de abertura para o cantor Sting.

A apresentação foi interrompida imediatamente e o vocalista Gary Christian pediu ajuda médica. Profissionais de saúde que faziam parte da equipe do evento prestaram socorro no local antes da remoção de Duke para o Hospital Cardíaco e Torácico de Liverpool, onde ele foi submetido a uma cirurgia de emergência e colocado em coma induzido.

O grupo havia executado apenas duas músicas quando o incidente ocorreu. Eles planejavam tocar o clássico Harvest for the World pouco depois.

A banda se manifestou nas redes sociais: "Ótimas notícias. Você esmagou a Cidade Esquecida. Nossa sintonia favorita dos cristãos... Tão feliz por te ver no caminho da recuperação. Muitas felicidades para você Lionel e sua família e claro para você Gary e o resto da banda e direção."

Mesmo com o susto, a atração principal da noite, Sting, subiu ao palco após receber a autorização dos integrantes dos Christians. Telões anunciaram ao público a interrupção do show e informaram que o artista havia sido atendido por médicos.

Formada nos anos 1980, a banda The Christians é conhecida por seu álbum de estreia homônimo, que chegou ao segundo lugar nas paradas britânicas. Em 2023, o festival On The Waterfront atraiu mais de 45 mil pessoas para a região portuária de Liverpool.