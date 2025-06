Reprodução Instagram Mamonas Assassinas

Três décadas se passaram desde que uma Brasília amarela conquistou o coração dos brasileiros. Em 23 de junho de 1995, chegava às lojas o álbum de estreia da irreverente banda Mamonas Assassinas, composta por cinco rapazes de Guarulhos (SP).

O sucesso foi imediato: apresentações esgotadas de norte a sul e mais de três milhões de discos vendidos. A fórmula que os levou ao estrelato combinava profundidade nas letras, trajes extravagantes e uma energia contagiante no palco.





Nesta segunda-feira (23), data em que o álbum que carrega o nome da banda completa 30 anos, o iG Gente traz cinco aparições de Dinho, Sérgio, Júlio, Samuel e Bento na televisão.

Domingão do Faustão

No palco do "Domingão", à época comandado por Fausto Silva, eles cantaram o hit “Jumento Celestino”.





Programa Livre

Antes de assumir o "Altas Horas", na Globo, Serginho Groisman recebeu o icônico grupo no extinto "Programa Livre".





Jô Soares Onze e Meia

"Vira Lata", uma das canções mais famosas dos artistas, foi interpretada na atração noturna capitaneada por Jô Soares.





Xuxa Park

Os Mamonas Assassinas também tiveram uma apresentação televisionada ao lado de Xuxa Meneghel, a eterna Rainha dos Baixinhos. O momento celebrou o reforço da conexão dos músicos com o público infantil.





Vira Vira Réveillon

Os integrantes Dinho, Sérgio, Júlio, Samuel e Bento participaram como convidados do “Domingão do Faustão” na edição especial de Réveillon em 1995. Eles sacudiram a plateia com uma performance contagiante do grande sucesso “Pelados em Santos”.