A cantora Tati Zaqui, de 31 anos, revelou neste sábado (21) o motivo por trás da retirada do piercing no lábio inferior. A mudança visual acompanha a nova fase da cantora, que se converteu ao evangelho em 2023 e afirma não se identificar mais com a imagem provocativa de antes.

A explicação foi dada pela própria artista nas redes sociais, após receber questionamentos de seguidores. Em vídeo, ela detalhou que o acessório não representa mais o que sente ou deseja transmitir ao público.

“ Recentemente, eu simplesmente tirei e não falei nada, então vou falar pela primeira vez ”, iniciou. “ Quando eu coloquei, claro que foi para chamar atenção, algo mais sensual. Então, analisando todo esse contexto, eu preferi retirar, porque já não era algo que eu gostaria mais ”, explicou.

Desde que se converteu, Tati passou por uma série de mudanças. Além da remoção do piercing, abandonou o funk, passou a cantar música gospel, parou de usar drogas, tingiu os cabelos — antes azuis — de preto, e reformulou o estilo de se vestir.

Atualmente, ela utiliza as redes sociais para divulgar reflexões espirituais, músicas cristãs e depoimentos sobre sua jornada de transformação.