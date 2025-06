Lo Speciale Giornale Ezra Miller reaparece em eventos e afirma querer voltar a Hollywood

O ator Ezra Miller, 32 anos, voltou a aparecer em público no último sábado (21), ao participar do festival de cinema Filming Italy , na Sardenha. A presença ocorre após três anos longe dos holofotes e marca mais uma tentativa do ator de retomar a carreira em Hollywood, após uma série de polêmicas que envolveram agressões, assédio e acusações graves.

Em entrevista ao canal Lo Speciale , divulgada na quinta-feira (19), Miller falou pela primeira vez desde o Festival de Cannes, onde esteve a convite da diretora Lynne Ramsay.

“ Não queria ir a Cannes, foi muito difícil. Se estás a viver na floresta há três anos, não recomendo ir diretamente àquele festival ”, disse o ator, em tom de humor.

Durante a conversa, Miller disse que está escrevendo um filme com Lynne Ramsay e que este deverá ser seu próximo trabalho.

“ Tenho escrito bastante porque isso é algo que dá pra fazer na solidão, que tem sido boa para mim ”, afirmou. Ele também declarou que busca reencontrar equilíbrio emocional após os escândalos.

O ator, que se identifica como não-binário, falou sobre sua jornada de recuperação. “ Quando passamos por estes desafios, se conseguimos sobreviver... criamos a capacidade de ver outras pessoas superando problemas e só as acompanhamos ”, disse. “ Acredito que vou superar isto e conseguir ser amigável com as pessoas .”

Miller também refletiu sobre a dinâmica de Hollywood.

“ Criam-se relações profundas com várias pessoas que não se importam com o nosso bem-estar. Não é que eu não guarde remorsos… mas estou muito grato pelas lições que vieram com aquele abismo ”, comentou, ao tratar das consequências das polêmicas em sua vida.





Histórico de escândalos inclui violência e acusações graves

O ator enfrenta diversas acusações desde 2020. Um dos primeiros episódios foi registrado na Islândia, quando um vídeo mostrou Miller sufocando uma mulher em um bar. Em seguida, surgiram relatos de que estaria envolvido em um culto e vivendo em condições suspeitas com outras pessoas.

Em 2022, foi preso no Havaí após confusão em um bar. De acordo com a polícia, gritou ofensas durante um karaokê, agrediu uma mulher e se lançou contra outro homem. Pouco depois, um casal com quem dividia hospedagem pediu uma ordem de restrição, alegando ameaças e roubo.

No mesmo ano, pais da ativista Tokata Iron Eyes alegaram que Miller a manipulou e drogou desde os 12 anos. A jovem, aos 18, negou os fatos, mas fugiu com o ator. A polícia não conseguiu localizá-los por semanas. Houve ainda denúncias de comportamento inadequado com um menor de 11 anos em Massachusetts.

Também em 2022, a Rolling Stone revelou que Miller vivia com uma mãe e três crianças em ambiente perigoso, com armas e drogas espalhadas. Um dos filhos, de apenas um ano, foi flagrado brincando com uma bala de arma de fogo. A Justiça foi acionada por risco às crianças.

Outro caso envolveu o furto de bebidas em uma casa no estado de Vermont, após imagens de câmeras de segurança apontarem a entrada do ator no local. Miller foi acusado formalmente.

Ezra diz estar em tratamento e quer recomeçar

Em agosto de 2022, Miller publicou nota pedindo desculpas e assumindo problemas de saúde mental. “ Estou a sofrer de problemas complexos e iniciei um tratamento contínuo. Quero pedir desculpas a todos os que deixei alarmados com o meu comportamento ”, afirmou em texto enviado à revista Variety .

A nova aparição pública e os relatos sobre projetos com Lynne Ramsay indicam que o ator tenta uma reabilitação de imagem. Embora ainda enfrente resistência na indústria, busca retomar os passos com mais cautela. “ Estou empenhado em fazer o trabalho necessário para regressar a uma fase saudável, segura e produtiva da minha vida ”, declarou.