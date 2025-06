Reprodução/RedeTV! Repórter maranhense viraliza ao dar bronca em criança em gravação

A jornalista Soyara Almeida, repórter da TV Guará, afiliada da RedeTV! no Maranhão, viralizou nas redes sociais após perder a paciência com uma criança durante uma gravação. O episódio aconteceu durante a cobertura dos Jogos Escolares de Caxias, quando um menino interrompeu repetidamente a jornalista no meio da reportagem.

A reporter Soyara Almeida brigando com as crianças encapetadas no meio da reportagem 🗣️ pic.twitter.com/svKBIQWwMN — POPTime (@siteptbr) June 18, 2025

O vídeo foi gravado em maio, mas voltou a repercutir nesta semana. Na gravação, Soyara tenta alertar o garoto: " Menino, olha esse negócio aqui. Não vai peitar em mim, não ", disse, apontando para os equipamentos de gravação.

Mesmo com o aviso, o garoto atravessou novamente a frente da câmera, o que levou a jornalista a reagir com irritação. “ Menino diabo ”, soltou, olhando diretamente para a criança. A frase rendeu milhares de compartilhamentos nas plataformas digitais.

Internautas se divertiram com a espontaneidade da cena. “ Acho que não tem nada mais maranhense do que 'menino djabo '”, escreveu um usuário do X(antigo Twitter). Outro comentou: “ O Maranhão sempre serve no audiovisual humorístico ”.

Perfis também destacaram o jeito espontâneo de Soyara: “ 'Menino Diabo' é tão POÉTICO ”, brincou um internauta. “ A diva indignada ”, escreveu outro, em tom de deboche carinhoso. O vídeo fez sucesso tanto no Maranhão quanto em outros estados.

Essa não foi a primeira vez que Soyara Almeida viralizou. Em outra ocasião, a repórter caiu na risada ao terminar uma reportagem dizendo “de volta ao estúdio”, sendo que ela mesma apresentava o jornal direto do estúdio.