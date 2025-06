Instagram Maisa exibe abdômen definido após drenagem

A atriz Maisa Silva, de 23 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (18), fotos de biquíni exibindo o abdômen após uma sessão de drenagem linfática. A artista mostrou o resultado do procedimento estético e falou com os seguidores da importância do autocuidado.

Maisa, conhecida por dividir sua rotina com os fãs, costuma mostrar treinos, hábitos de beleza e momentos de descanso nas redes.

Além da sessão estética, Maisa também comemorou o fim das gravações da novela Garota do Momento , sua estreia como atriz na TV Globo. Na trama, interpretou a vilã Bia, papel que rendeu elogios nas redes sociais e marcou uma nova fase na carreira.

Em publicação no X( antigo Twitter), ela desabafou sobre o encerramento do projeto. “ Ainda não caiu a ficha, mas, aparentemente, eu estou de férias????? (desempregada) kkkkk ”, brincou. A atriz ainda revelou planos de assistir ao capítulo com calma e emoção.

Maisa agradeceu ao público pela repercussão da novela e prometeu mensagens especiais até o fim da exibição. A personagem Bia provocou reações dos fãs, que reconheceram o talento da artista na pele de uma antagonista.

“ Você fez esse papel tão bem, que fiquei com antipatia de você. Tô brincando, viu? ”, comentou um internauta, entre outros elogios à atuação de Maisa.