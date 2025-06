Reprodução/Instagram Isabella Scherer mostra barriga pós-gêmeos: "Realidade"

A influenciadora Isabella Scherer, de 29 anos, compartilhou com seus seguidores, nesta terça-feira (17), como está sua barriga dois anos após dar à luz os gêmeos Mel e Bento, frutos de seu casamento com Rodrigo Calazans. Em um registro durante o treino, ela levantou a blusa e mostrou a região, acompanhando a imagem com a legenda: "Realidade de um corpo pós-gêmeos."

Desde o nascimento dos filhos, em agosto de 2022, a empresária e chef de cozinha tem sido aberta sobre as transformações em seu corpo. Em janeiro de 2024, ela já havia desabafado sobre a flacidez na barriga, explicando que o problema vai além da pele. "Tem hérnia, diástase. Está meio zoada. Mais do que isso não melhora, não. Só com cirurgia" , revelou na época.





Apesar das reflexões sobre possíveis procedimentos estéticos, Isabella também tem reforçado a importância de se empoderar diante das mudanças pós-gestação. Em novembro do ano passado, ao ser questionada por uma fã sobre cirurgia plástica, ela respondeu: "Acho chique assumir o corpo que me fez dar vida aos dois serzinhos mais lindos do mundo ", mas brincou: "Também vou achar bem chique minha barriguinha linda plastificada."

Além de abordar sua própria jornada, a influenciadora tem usado seu espaço para incentivar outras mulheres a se aceitarem, especialmente aquelas que não têm os mesmos recursos. Recentemente, ela celebrou dois anos de casamento com Rodrigo Calazans, relembrando momentos especiais da cerimônia íntima que realizaram.