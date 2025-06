Leandro Muller Ângelo Gabriel se casa com Bianca Anchieta em cerimônia discreta

O ex-jogador do Santos Ângelo Gabriel casou com a modelo e influenciadora Bianca Anchieta na última quinta-feira (12), Dia dos Namorados. O casal, que está junto desde 2024, realizou uma cerimônia íntima, fora dos holofotes, e compartilhou poucos registros nas redes sociais.

A informação foi revelada por familiares da influenciadora, que publicaram fotos do evento. A irmã de Bianca divulgou os primeiros cliques do casamento, que ocorreu meses após o pedido feito durante uma viagem romântica à Indonésia, em março. Nesta terça-feira (17), o fotógrafo Leandro Muller compartilhou os registros oficiais da cerimônia.

Atualmente com 20 anos, Ângelo joga no Racing Club de Strasbourg Alsace, na França. Bianca, de 29, acompanha o marido em mudanças de país por conta da carreira no futebol. Antes da transferência para o clube francês, o jogador atuava pelo Al-Nassr, na Arábia Saudita.

Bianca Anchieta é alvo frequente de críticas nas redes

Bianca ficou conhecida na internet pela aparência física, especialmente pelo tamanho do quadril e bumbum. A influenciadora chegou a se afastar das redes após ser acusada de editar fotos. Ao voltar a publicar, rebateu as críticas e afirmou que suas curvas são naturais.

“ Você era tão linda. O que houve com o teu corpo? ”, escreveu uma seguidora em um post recente. Outra perguntou: “O que você fez no quadril? Está enorme ”. Bianca, que já exibiu a cintura fina em fotos de biquíni, não costuma responder aos comentários, mas nega o uso de edição.

Durante a repercussão do casamento, uma internauta acusou Bianca de exagerar nas poses sensuais mesmo no dia da cerimônia. “ Até no casamento aparentemente você sexualiza nas fotos ”, comentou. A influenciadora respondeu de forma direta: “ Ah, me poupe ”.