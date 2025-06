Twitter Karol G reúne estrelas de novelas mexicanas para divulgar novo álbum

A cantora colombiana Karol G lançou uma ação promocional com grandes atrizes de novelas mexicanas para divulgar o álbum Tropicoqueta . A produção, que chega nos próximos dias, homenageia a cultura latina e celebra as raízes da artista.

Karol G conseguiu reunir Anahí, Ninel Conde, Itati Cantoral e Gabriela Spanic no trailer de seu novo álbum. ELA ARRASA! pic.twitter.com/KkgT3Oe0ew — Tracklist (@tracklist) June 16, 2025





O clique promocional reúne nomes como Anahí, Itatí Cantoral, Ninel Conde e Gabriela Spanic, em uma encenação que remete às tradicionais telenovelas.

Karol G interpreta personagens icônicos ao lado das atrizes, com humor, drama e referências visuais ao universo das novelas latinas.

A ação faz parte de uma campanha ampla que já inclui a divulgação do tracklist de Tropicoqueta por meio de outdoors espalhados em cidades da América Latina.

Entre as faixas já reveladas estão “ Dile Luna ”, “ Papasito ”, “ Latina Foreva ”, “ Cuando me muera, te olvido ”, “ Amiga mía ”, “ Ese hombre es malo ” e “ Viajando por el mundo ”. Todas as canções devem dialogar com o conceito visual e temático do álbum.

O álbum Tropicoqueta é o quinto da carreira da cantora. A expectativa do público é alta, principalmente após o sucesso de projetos anteriores como Mañana Será Bonito.