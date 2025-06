Instagram Viih Tube faz cirurgias e evita mostrar resultado: "Não quero desmotivar"

A influenciadora digital Viih Tube revelou neste domingo (15) que passou por uma série de cirurgias plásticas após o parto de Ravi, seu segundo filho. A influenciadora contou que uniu a necessidade de operar uma hérnia umbilical e uma diástase abdominal com a vontade de realizar procedimentos estéticos, como lipo, abdominoplastia e mamoplastia. Ela optou por não divulgar imagens do resultado para evitar comparações entre mães.

Viih revelou em uma série de vídeos publicados nos stories do Instagram como foram as cirurgias. No relato, ela justificou o sumiço das redes e detalhou todo o processo cirúrgico, que incluiu a colocação de prótese de silicone e retirada de pele. “ Deu tudo super certo ”, afirmou.

“ Eu tava com muito medo da cirurgia, gente. Depois que a gente vira mãe fica como? Cagona, né? ”, brincou.

Viih relatou que sofria com dores causadas pela hérnia e que a diástase, mesmo com treino, não apresentava melhora. “ Tava com 4 cm, um pouquinho mais. Era bem grande ”, explicou.

A influenciadora disse que aproveitou para fazer todas as correções de uma vez.

“ Fiz lipo nas costas, fiz a abdominoplastia, arrumei a diástase e a hérnia. Lipei os braços, que era o que mais me incomodava ”, afirmou.

Ela também reduziu o tamanho dos seios e colocou uma nova prótese de 250 ml. “ Tava muito pesado pra mim. Eu sou muito pequena ”, disse.

Viih também comentou sobre insatisfações com detalhes estéticos. “ Minha auréola era tão grande. Eu não acho bonito, gente. Eu queria uma auréola pequenininha, sabe, delicada. É duas calabresa junta. Eu falei: ‘Não dá’. ”

A influenciadora agradeceu ao cirurgião responsável, Thiago, e destacou sua confiança no trabalho dele. “ Ele é o melhor que eu conheço. Eu recomendo de olhos fechados, ele é muito seguro, muito paciente. O que ele mais preza é a segurança .”

Apesar da satisfação com os resultados, Viih decidiu não divulgar fotos comparativas.

“ Não quero desmotivar essas mães. Tenho certeza que vai fazer muita diferença pra saúde, pra cabeça, pro mental, pro físico delas continuarem no processo que tavam acompanhando comigo .”

“ Muitas não conseguem fazer o que eu fiz, que é o que muita mãe quer: ir pra faca logo, resolver tudo. Então, eu fiz porque tava me incomodando e eu tinha condições e vontade de fazer, mas não quero causar esse gatilho nessas mães. ”

de Pedro Gabriel Design de Pedro Gabriel