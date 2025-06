Reprodução / Freepik Datas diferentes refletem origens históricas e tradições culturais locais

O Dia dos Pais — ou Father's Day, como é chamado no inglês — é comemorado em datas diferentes no mundo. Nos Estados Unidos, a celebração ocorre no terceiro domingo de junho. No Brasil, a homenagem acontece no segundo domingo de agosto. A diferença se deve a origens históricas distintas e à adaptação das datas conforme costumes regionais.

Nos Estados Unidos, a ideia de homenagear os pais ganhou força com Sonora Louise Smart Dodd. Após ouvir um sermão sobre o Dia das Mães, ela propôs uma data para valorizar figuras paternas. A primeira celebração aconteceu em 19 de junho de 1910, em Spokane, Washington.

Origem americana tem ligação com pai viúvo e ex-combatente

Sonora queria reconhecer o esforço do pai, William Jackson Smart, veterano da Guerra Civil, que criou seis filhos sozinho após a morte da esposa. A proposta encontrou apoio na comunidade local e se espalhou pelo país ao longo das décadas.

O presidente Lyndon B. Johnson declarou a comemoração oficial em 1966. Em 1972, Richard Nixon sancionou uma lei que estabeleceu o terceiro domingo de junho como feriado nacional. A celebração norte-americana se tornou referência global.

Além dos Estados Unidos, países como Reino Unido, Canadá, México, África do Sul e Japão também adotaram essa data. Em muitos desses locais, a comemoração coincide com o dia de São José, pai adotivo de Jesus, reforçando o simbolismo da paternidade.

Há ainda um relato anterior na história. Em 1908, Grace Golden Clayton teria sugerido um culto para homenagear pais mortos em uma explosão de mina na Virgínia Ocidental. A cerimônia não se repetiu, mas influenciou ideias semelhantes na época.

Já no Brasil, a primeira comemoração ocorreu em 16 de agosto de 1953, Dia de São Joaquim, pai da Virgem Maria. A iniciativa partiu do publicitário Sylvio Bhering, que via a data como forma de valorizar os pais e movimentar o comércio.

Com o tempo, o segundo domingo de agosto foi escolhido como data oficial, por facilitar encontros familiares. A mudança ajudou a popularizar a celebração e torná-la um evento fixo no calendário nacional.

Em outros países, o Dia dos Pais varia bastante. Na Alemanha, pais comemoram na quinta-feira da Ascensão. Na Rússia, os homens são homenageados em 23 de fevereiro, no “ Dia do Defensor da Pátria ”. Já na Austrália, a celebração acontece em setembro.