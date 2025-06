Reprodução Filho de Cher, Elijah Blue Allman é internado após overdose nos EUA

Elijah Blue Allman, filho da cantora Cher , foi hospitalizado às pressas neste fim de semana após sofrer uma overdose em Joshua Tree, na Califórnia. Aos 48 anos, o músico enfrenta problemas com drogas desde a adolescência e está sob cuidados médicos, segundo o site TMZ .

A informação foi divulgada pelo portal norte-americano, que também afirmou que Cher está ao lado do filho durante a recuperação. “ Ela está fazendo tudo o que pode para garantir que ele receba a ajuda de que precisa ”, afirmou uma fonte ouvida pela publicação.

Ainda não há confirmação sobre quais substâncias causaram a internação. Representantes da cantora não comentaram o caso. Elijah é fruto do casamento de Cher com Gregg Allman, músico que morreu em 2017. Ele também é irmão de Chaz Bono, do relacionamento da artista com Sonny Bono.

O histórico de dependência de Elijah não é recente. Em 2014, o artista revelou que começou a usar drogas aos 11 anos. Desde então, enfrentou diferentes fases de abuso e tratamento.

Em 2023, Cher pediu na Justiça uma tutela temporária dos bens do filho, citando “ problemas graves de saúde mental e abuso de substâncias ”. No processo, a artista declarou: “ Qualquer valor entregue diretamente a Elijah será imediatamente gasto com drogas, deixando-o sem recursos para sua subsistência e colocando sua vida em risco ”.

Apesar do apoio da mãe e das tentativas de tratamento, Elijah já teve diversas recaídas. Amigos próximos relatam dificuldades em manter a sobriedade por longos períodos. O músico segue internado, sem previsão de alta divulgada até o momento.