Reprodução Deborah Secco posa de biquíni fio-dental e dribla frio de outono no Rio

A atriz Deborah Secco , de 44 anos, publicou uma foto de biquíni neste sábado (14), desafiando o clima frio do outono no Rio de Janeiro. A atriz apareceu com uma peça vermelha em momento de lazer e chamou atenção pela boa forma e pela escolha do look ousado.

A publicação foi feita em seu perfil no Instagram e gerou muitos comentários. “ Linda e maravilhosa, você tem um belo corpo ”, elogiou uma seguidora. “ Que show de mulher ”, comentou outro internauta.





Nesta semana, ela também emocionou os fãs com uma homenagem romântica. No Dia dos Namorados, declarou-se para o atual companheiro, Dudu Borges. O relacionamento com o produtor musical começou no início do ano e tem sido mantido com discrição.

A atriz publicou um vídeo em que recita a letra da música “ Só Hoje ”, do grupo Jota Quest.