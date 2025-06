Reprodução/Youtube Parlamentar estreia programa diário com estilo policialesco a partir do dia 16

O SBT em Minas Gerais aposta no senador Carlos Viana( Podemos) para tentar alavancar a audiência. O parlamentar estreia na próxima segunda-feira (16) o programa “ Alterosa Urgente ”, na TV Alterosa, afiliada do canal de Silvio Santos no estado .

Viana é jornalista de formação e cumpre mandato no Senado até 2027, e comandará o “Alterosa Urgente” diretamente de um estúdio em Brasília, para não se afastar do Congresso Nacional.

Quando estiver em compromissos oficiais na capital mineira, apresentará o telejornal dos estúdios da emissora em Belo Horizonte.

A atração também contará com a presença do jornalista André Rocha, que será repórter de rua e apresentador substituto em eventuais ausências de Carlos.

André foi candidato a vereador pelo PSD e tem experiência em cobertura jornalística local.

Fama no rádio levou Viana para a tv antes de virar senador

Carlos Viana ficou conhecido no rádio mineiro, especialmente pela passagem na Rádio Itatiaia. Também já trabalhou na Record e na própria TV Alterosa, o que reforça o vínculo com o público mineiro.

O “Alterosa Urgente” será exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 11h45. O programa focará em notícias policiais, prestação de serviço e comentários sobre política local e nacional.



Quem é Carlos Viana?

Carlos Viana, de 61 anos, é jornalista e senador por Minas Gerais. Formado e pós-graduado pela UFMG, Carlos iniciou a trajetória profissional aos 24 anos em um projeto da Lufthansa.

Depois, ganhou visibilidade como repórter da Rede Minas e Globo Minas, antes de assumir o “ Jornal da Alterosa ''.

Além da TV, o senador atuou como apresentador na Rádio Itatiaia e na Record Minas, onde comandou o “ Balanço Geral ” e o “ MG Record ”.

Nos Estados Unidos, foi editor-chefe do National - The Brazilian Newspaper , veículo voltado à comunidade brasileira que morava na cidade de Cliffside Park, em Nova Jersey. Também assinou colunas de aviação em jornais de grande circulação em Belo Horizonte.

Na política, Carlos concorreu pela primeira vez em 2004 a uma vaga de vereador. Foi eleito senador em 2018, pelo PHS, com mais de 3,5 milhões de votos, deixando para trás a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Em 2022, tentou o governo de Minas pelo PL, ficando em terceiro lugar. Dois anos depois, concorreu à Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Podemos, mas não foi eleito, conquistando apenas 1% dos votos.