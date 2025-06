Reprodução Instagram - @imanandalewis Ananda Lewis

Ananda Lewis, modelo, ativista e apresentadora, morreu aos 52 anos. A morte da celebridade foi revelada na última quarta-feira (11), por meio de uma postagem feita pela irmã, Lakshmi Lewis, no Facebook.

"Ela está livre e em Seus braços celestiais. Senhor, que a sua alma esteja em paz", diz a legenda da postagem, acompanhada por uma foto em preto e branco da ex-VJ da MTV.

A causa da morte não foi exposta, mas a comunicadora já havia contado aos fãs que foi diagnosticada com câncer de mama. A doença evoluiu para metástase, conforme ela explicou em 2024.





Uma das medidas de tratamento previstas para o caso dela era a mastectomia. O procedimento cirúrgico é caracterizado pela retirada dos seios. A apresentadora, contudo, optou por não se submeter a cirurgia e não acatou a recomendação médica.

"Meu plano era eliminar o excesso de toxinas do meu corpo. Eu sinto que meu corpo é inteligente, sei que isso é verdade. Nossos corpos são brilhantemente construídos. Decidi manter meu tumor e tentar expulsá-lo do meu corpo de uma maneira diferente", declarou à "CNN" em outubro do ano passado.

Quem era?

Em 1977, Ananda foi alçada ao estrelato depois de ocupar a função de VJ da MTV dos Estados Unidos, onde ficou até 2001. Lá, ela apresentou atrações como "Total Request Live" e "Hot Zone". Depois de sair do canal, ela ainda comandou um talk-show próprio, que durou somente uma temporada.