Reprodução Morre Gordinho Maniçoba, influenciador e humorista do Pará

O humorista paraense Gordinho Maniçoba morreu na manhã desta quarta-feira (11). A informação foi confirmada pela irmã, conhecida como Joelma Vatapá, em publicação nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada até o momento.

Joelma lamentou a perda e pediu respeito ao momento de luto. “ Infelizmente nosso ícone veio a óbito ”, declarou. Ela ressaltou a alegria que o influenciador levava ao público. O conteúdo foi compartilhado no perfil oficial do humorista.

No comunicado, Joelma afirmou que não teria condições de dar mais detalhes. “ Eu queria dar várias informações para vocês, mas infelizmente a notícia não é boa ”, disse. Amigos e fãs passaram a deixar mensagens de carinho e despedida nos comentários.

Dias antes da morte, a namorada do influenciador havia publicado uma longa homenagem pelo aniversário de um ano do relacionamento. Ela descreveu o humorista como “ porto seguro ”, “ melhor amigo ” e “ meu lar, meu refúgio, meu lugar seguro ”.

“ Você me faz sentir viva, me apoia nos momentos difíceis e me faz rir nos momentos felizes ”, escreveu.

“ 365 dias ao seu lado eu te amo muito meu amor obrigada por tudo ”, declarou. A publicação viralizou após o anúncio da morte.





Gordinho Maniçoba era conhecido pelos vídeos de humor regional e pelo uso de bordões ligados à culinária paraense.