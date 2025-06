Reprodução/Instagram Kim Jong Suk

O mundo do entretenimento sul-coreano está em luto após a morte prematura do ator, modelo e influenciador Kim Jong Suk, aos 29 anos. O falecimento ocorreu no último dia 4, mas a notícia só foi divulgada nesta semana pela família do artista, causando comoção entre fãs e colegas de profissão.





Causa da morte ainda é desconhecida

De acordo com veículos locais, os detalhes sobre a morte de Kim Jong Suk permanecem sob sigilo. A família realizou um funeral privado no Parque Maru, em Hanam, e pediu privacidade para lidar com a perda. Nenhuma informação adicional sobre as circunstâncias do ocorrido foi compartilhada com a mídia.

Carreira promissora e reconhecimento

Kim Jong Suk conquistou notoriedade nos últimos anos como modelo e personalidade digital, tornando-se o rosto de diversas marcas e campanhas publicitárias. Sua carreira na televisão ganhou destaque em 2022, quando participou do aclamado reality show da tvN "The Skip Dating", ao lado de celebridades como Yoo Jae Suk e Jeon So Min.

Além disso, o artista também marcou presença em produções dramáticas, consolidando-se como uma das figuras emergentes do entretenimento sul-coreano.

Reação dos fãs e colegas

A notícia de sua morte chocou fãs e colegas, que inundaram as redes sociais com mensagens de pesar. Muitos destacaram seu talento, carisma e contribuição para a indústria cultural da Coreia do Sul. As investigações sobre sua morte continuam.