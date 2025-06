IMDB Halit Ergenç, de "Mil e Uma Noites", é condenado por falso testemunho

O ator turco Halit Ergenç foi condenado a 1 ano, 10 meses e 15 dias de prisão por falso testemunho, segundo decisão anunciada por um tribunal de Istambul no dia 29 de maio. A sentença se refere a um processo iniciado em 2013, após os protestos do Parque Gezi, que mobilizaram milhares de pessoas na capital da Turquia.

O nome de Halit ganhou projeção mundial após os papéis em novelas como “ Mil e Uma Noites ” e “ O Sultão ”, exibidas em diversos países. A condenação ocorreu após investigação que apontou contradições em depoimentos prestados no processo.

Halit negou ter relação próxima com Mehmet Ali Alabora, ator e ativista central nas manifestações. Porém, a Promotoria apresentou registros telefônicos e fotografias que mostravam os dois juntos durante os protestos. Segundo os investigadores, houve pelo menos 12 contatos diretos entre os dois naquele período.

Protestos de 2013 e repercussão no meio artístico

Os protestos do Parque Gezi, em junho de 2013, contestavam a derrubada de árvores para um projeto urbanístico. O movimento ganhou força e apoio de artistas, cantores e atores. Halit e a esposa, Bergüzar Korel, que também atuou em “ Mil e Uma Noites ”, foram chamados como testemunhas no caso.

O Ministério Público alegou que uma agência de talentos chamada ID İletişim incentivou a participação de seus representados nas manifestações. A proprietária da empresa, Ayşe Barım, foi condenada a 30 anos de prisão. O envolvimento de Halit no episódio passou a ser investigado após cruzamento de provas técnicas.

A sentença inicial previa dois anos e três meses de prisão. A Justiça reduziu o tempo de pena com base no bom comportamento do ator durante o julgamento. Apesar da condenação, a execução foi suspensa. A pena só será aplicada caso Halit cometa outro crime no período determinado pela Justiça.

Halit planeja recorrer da decisão. Ele reafirmou que não teve intenção de enganar os juízes e pediu absolvição. A defesa argumenta que as provas são insuficientes para justificar a condenação por falso testemunho.

Nascido em Istambul, Halit Ergenç iniciou a carreira no teatro antes de migrar para a televisão. Estudou artes cênicas no Conservatório da Universidade Mimar Sinan. A fama internacional veio com os papéis principais nas novelas turcas mais exportadas da década passada.

Ao lado de Bergüzar Korel, com quem tem três filhos, Halit é considerado um dos rostos mais populares da TV turca.