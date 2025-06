Reprodução/Youtube O modelo e influenciador Bruno Krupp





O modelo e influenciador Bruno Krupp foi preso, na última sexta-feira (06) por envolvimento em uma briga violenta na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona Sul do Rio de Janeiro. A Justiça também decretou a prisão de outros cinco jovens que estavam envolvidos na agressão.

De acordo com o Ministério Publico do Rio de Janeiro (MPRJ), além de Krupp, também foram denunciados Pedro Vasconcelos do Amaral Sodré, Artur Velloso Araujo, Jacobo Pareja Rodriguez, Felipe de Souza Monteiro e Luma Melo Rajão.

Ao menos nove pessoas agrediram violentamente dois homens na madrugada do dia 22 de maio deste ano. Apesar de Krupp não ter agredido diretamente as vítimas, ele incitou os amigos a continuarem os ataques, mesmo depois que um homem já estar desacordado no chão.

Um vídeo que circula a web mostra um homem desmaiado sendo brutalmente agredido com chutes e socos na cabeça por um dos envolvidos. A vítima recebeu 22 pisões na cabeça.

O Portal iG segue tentando contato com as defesas dos demais presos e mantém o espaço aberto pata eventuais manifestações

Bruno Fernandes Krupp já responde por outro caso grave. Em 2022, ele teria sido preso por se envolver em um acidente que envolveu a morte de um adolescente de 16 anos também no Rio de Janeiro. Na ocasião, o jovem atravessava a rua, quando foi o modelo o atropelou. Bruno não tinha permissão para dirigir.