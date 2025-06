Reprodução/Paramount Pictures Tom Cruise quebra recorde mundial com salto em paraquedas em chamas

O ator Tom Cruise entrou para o Guinness World Records após realizar 16 saltos de paraquedas em chamas durante as filmagens de Missão: Impossível – The Final Reckoning . A conquista foi reconhecida oficialmente em 4 de junho.

Craig Glenday, editor-chefe da instituição, comentou: “ Tom não apenas interpreta heróis de ação – ele é um herói de ação! ”.

Tom saltou de um helicóptero com um paraquedas embebido em combustível e em chamas. Após a ignição, ele cortava o equipamento queimado e acionava um segundo paraquedas para pousar em segurança. Cada salto exigia cálculo preciso, já que o tecido resistia por apenas 2,5 a 3 segundos.

Ação extrema em novo capítulo da franquia de sucesso

As gravações da sequência ocorreram na região de Drakensberg, na África do Sul. Para capturar as cenas com perfeição, a equipe levou Tom a pelo menos 7.500 pés de altura antes de cada salto. Em algumas tomadas, o ator usava uma câmera Snorri de 23 kg presa ao corpo.

A produção precisou repetir o salto 16 vezes para encontrar o take ideal. O resultado mostra o personagem Ethan Hunt despencando envolto em chamas, numa queda dramática que antecipa um salvamento no último segundo.

Segundo Wade Eastwood, coordenador de dublês da franquia, a decisão de gravar tudo de forma real é intencional: “ O público percebe quando algo foi enganado. Por isso é importante fazer tudo de verdade ”.

Tom tem longa experiência com saltos radicais. Em Missão: Impossível – Efeito Fallout (2018), foi o primeiro ator a executar um salto HALO (alta altitude e baixa abertura) em frente às câmeras, caindo de 25 mil pés a mais de 300 km/h.

O astro também é paraquedista licenciado e realizou centenas de saltos antes de gravar as cenas de The Final Reckoning . A franquia, iniciada em 1996, já arrecadou quase US$ 5 bilhões ao redor do mundo.

Além do novo recorde, Tom ainda detém o título de ator com mais filmes consecutivos que ultrapassaram a marca de US$ 100 milhões nas bilheterias, entre 2012 e 2025.

O oitavo filme da franquia estreou em 23 de maio nos cinemas e já garantiu a maior bilheteria de estreia da saga.