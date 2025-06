Instagram Alunos surpreendem equipe da Globo durante gravação em escola de Betim

Estudantes de uma escola pública em Betim, Minas Gerais , surpreenderam a equipe do MG1 nesta terça-feira (3) ao acompanharem com atenção e respeito a gravação de uma reportagem sobre um ataque de pitbull. Apesar do susto provocado pelo incidente, o clima mudou com a reação inesperada dos jovens.

A repórter Flávia Cristini relatou que, ao chegar para cobrir o caso do cachorro que feriu cinco alunos, encontrou uma plateia formada por adolescentes atentos ao trabalho jornalístico.

A equipe se preparava para entrar ao vivo quando percebeu que dezenas de estudantes observavam cada movimento.

“ Tinha tudo para dar errado, mas, com um pouquinho de conversa (e um leve desespero minutos antes do ‘vai’ 😆), eles demonstraram o maior respeito pelo nosso trabalho e deixaram o final do nosso dia bem mais leve ”, contou a jornalista no Instagram .





Caso de pitbull mobilizou a escola

O motivo da cobertura foi o ataque de um cachorro da raça pitbull, que invadiu a escola e feriu cinco alunos. Todos tiveram apenas ferimentos leves. Funcionários agiram rápido para conter o animal até a chegada de socorro.

O susto provocou comoção entre pais e responsáveis. Apesar do incidente, o destaque acabou sendo o comportamento dos estudantes, que, segundo a repórter, mostraram educação e empatia durante a gravação da matéria.

A reportagem foi ao ar no MG1 e também repercutiu nas redes sociais. O pitbull foi recolhido, e o caso segue sob apuração pelas autoridades locais.