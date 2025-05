Youtube/Reprodução Jornalista Ben Mendes é agredido durante gravação em loja

O jornalista e advogado Ben Mendes foi agredido durante a gravação de uma reportagem para o quadro “ Ronda do Consumidor”, no bairro Sagrada Família, região Leste de Belo Horizonte.

O incidente ocorreu quando o proprietário do estabelecimento alvo da denúncia invadiu a filmagem e partiu para agressões físicas contra ele. O momento foi registrado em vídeo e publicado no canal oficial de Mendes no YouTube.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, registrando um boletim de ocorrência.

Apesar da confusão, não há relatos de danos a equipamentos no local. Pouco tempo depois do incidente, Ben Mendes se manifestou nas redes sociais.

“Desde que comecei a gravar o Ronda do Consumidor, o problema sempre foi o mesmo: alguns policiais militares que tentam me pintar como o errado na história. Eu não chamo esse povo, não, pra quê? Deixa esse povo aí, nas padarias, comendo coxinha. Trabalhador defende trabalhador!” , afirmou o jornalista.

Quem é Ben Mendes?

Youtube/Reprodução Ben Mendes

Ben Mendes é conhecido por seu trabalho voltado à defesa dos direitos do consumidor. Advogado de formação e jornalista, ele ganhou notoriedade com o projeto “ Ronda do Consumidor”, iniciado em 2019, que busca mediar conflitos entre consumidores e empresas por meio de negociações diretas, muitas vezes documentadas em vídeo.

O sucesso do projeto levou à sua incorporação no telejornal “Tá na Hora”, do SBT, em 2024.

Nas redes sociais, Ben possui uma presença significativa. Seu canal no YouTube, “Ben Mendes TV”, conta com mais de 1 milhão de inscritos. No TikTok, o perfil @benmendes_cortes acumula mais de 211 mil seguidores e 3,2 milhões de curtidas. Além disso, ele é seguido por mais de 100 mil pessoas no Instagram.