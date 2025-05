Reprodução/IMDB Morre aos 61 anos Ed Gale, ator que interpretou o boneco Chucky

O ator Ed Gale, conhecido por interpretar o boneco Chucky no filme Brinquedo Assassino , morreu aos 61 anos. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (28) pelo portal norte-americano TMZ . O ator estava internado em um hospital psiquiátrico em Los Angeles, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi revelada.

A confirmação da morte veio por meio de uma publicação da sobrinha do ator, Kayse Gale, no Facebook. No texto, ela relembrou a trajetória do artista e prestou homenagem à carreira marcada por personagens icônicos do cinema dos anos 1980.

“ Ed Gale fez sua última reverência e agora é a atração principal na vida após a morte. Ed pegou uma carona para a Califórnia aos 20 anos, com US$ 41 e um sonho, e nunca olhou para trás ”, escreveu Kayse na publicação.

Além do papel em Brinquedo Assassino , Ed Gale também atuou em filmes como Howard: O Pato (1986) e Aqui Caiu um Zumbi (1989). Segundo a sobrinha, o ator construiu uma carreira respeitada, especialmente por fãs do cinema de fantasia e terror.

“ Ed conquistou uma sólida reputação nas ruas e em todas as convenções em que compareceu. Das quais ele nunca parou de se gabar. Nunca ”, afirmou.

A publicação destaca que Gale participou de mais de 130 produções, entre filmes, séries e comerciais.

O texto também descreve o carinho do ator pela indústria do entretenimento.

“ Com sua vasta obra, ele deixa um legado repleto de iluminação questionável e frases de efeito incríveis ”, diz o comunicado.

A sobrinha encerra a mensagem: “ O papel favorito de Ed era o de ‘tio divertido’. Sua linguagem de amor era compartilhar seu amor pela indústria do entretenimento e pela magia de Hollywood com suas sobrinhas ”.