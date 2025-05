Reprodução Morre aos 75 anos o cantor e compositor baiano Wilson Aragão

O cantor Wilson Aragão morreu neste sábado (24), aos 75 anos. O músico e compositor será enterrado em Piritiba, no sertão da Bahia, onde nasceu. A causa da morte não foi divulgada.

Com mais de quatro décadas de carreira, Aragão deixou um legado na música nordestina. Sucessos como Capim Guiné e Guerra de Facão foram gravados por artistas como Raul Seixas, Tânia Alves, Falcão e Zé Ramalho.

Natural de Piritiba, o artista se inspirava no cotidiano do sertão baiano para compor. A cidade homenageou o músico dando seu nome à festa junina local, chamada Arraiá do Capim Guiné. O hino oficial de Piritiba também é de sua autoria.

As canções de Aragão foram destaques pela maneira como utilizava da linguagem regional para mostrar a crítica social, misturando poesia com histórias do povo sertanejo. Ele é considerado um dos principais nomes da música de raiz no Nordeste.