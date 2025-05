Reprodução Instagram - 12.3.2025 Billy Joel em fotos publicadas na web

Billy Joel, de 76 anos, cancelou a agenda de shows previstas na turnê dele. O musicista americano, que se destaca tanto no canto, como vocalista, quanto nos instrumentos, como pianista, anunciou a interrupção neste fim de semana.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 972 mil seguidores, ele detalhou a decisão, através de um comunicado. "Billy está recebendo cuidados de excelência e focado inteiramente em sua recuperação. Por orientação médica, ele se manterá fora dos palcos neste momento", diz a nota.

Por que?

Billy precisou está se afastando dos compromissos artísticos por conta de uma doença cerebral. Trata-se de uma hidrocefalia de pressão normal(HPN). A condição neurológica é considerada rara e é responsável por impactar funções sensoriais e motoras.





Manifesta majoritariamente na velhice, a síndrome é caracterizada pelo acúmulo desequilibrado de líquidos na região dos ventrículos cerebrais, causando um excesso de pressão interna. Isso pode afetar não apenas as funções de locomoção e sentido, como também a memória.

Ao longo do comunicado, a equipe do artista pontuou que as últimas apresentações ao vivo do cantor teriam piorado os sintomas característicos do quadro. Dentre eles, destacam-se: problemas na audição, dificuldades de enxergar e desequilíbrio.

Um dos principais tratamentos é a fisioterapia, algo que Billy já vem fazendo. "Billy é grato pelo excelente atendimento que está recebendo e está totalmente comprometido em priorizar sua saúde", completa a nota.

Repercussão

Cerca de 17 shows estavam previstos, em locais como Estados Unidos e Inglaterra. Os fãs desejaram melhoras ao ídolo. "Melhoras, Billy. Muito amor de um grande fã em Dallas", comentou um. "Muito amor e orações", destacou um segundo. "Espero que você fique bem logo", disse ainda uma terceira.