Reprodução Maya Massafera expõe construtora por atraso e problemas em reforma

A influenciadora Maya Massafera usou as redes sociais na sexta-feira (23) para denunciar atrasos e falhas graves na reforma de sua casa. A construtora contratada não entregou o imóvel na data prometida, e segundo Maya, diversos problemas estruturais ainda persistem no local.

As declarações foram feitas em um vídeo no feed do Instagram, onde Maya mostrou infiltrações, portas com defeito, vazamentos e materiais fora do padrão.

“ Olha essa porra dessa porta. Foda-se, o que que acham? Eu penso que ele é um péssimo competente. Olha isso aqui ”, disparou.

A influenciadora relatou que a casa deveria ter sido entregue dias antes. No entanto, até o momento da publicação, os reparos ainda estavam longe do fim.

“ Era para ter liberado a minha casa na sexta-feira passada. Nada aqui está funcionando ”, afirmou. Ela destaca que já recebeu diversas datas falsas para finalização.

Influenciadora promete processo contra empresa

Indignada com os sucessivos atrasos e a falta de respostas concretas, Maya anunciou que pretende acionar a Justiça.

“ Tem que entrar num processo para essa empresa entender. Tudo funciona na base da mentira. Eu vou entrar com um processo ”, garantiu.

Ela também reclamou da postura dos responsáveis pela obra e disse que os profissionais não cumprem com o combinado.

“ Eles não têm palavra nenhuma. Ninguém faz porra nenhuma. Tudo é mentira deles ”, disse, mostrando cômodos da casa ainda inacabados.

No vídeo, Maya apontou infiltrações nos quartos, chuveiros não instalados e até vazamentos visíveis no teto.

“ Tá molhado, não é antigo. Tá. Eu não tô indo para ir olhar, mas eu acho que eu não sei se ela vai me esperar aí ”, comentou, ao mostrar a infiltração no quarto de visitas.

A influenciadora lamentou a falta de comprometimento da empresa mesmo após o investimento feito.

“ Dinheiro dos outros cai da árvore, né, gente? Queria saber que árvore é essa, que eu trabalho bastante para fazer minhas coisas ”, ironizou.

Maya também se mostrou preocupada com quem não tem visibilidade para expor esse tipo de situação.

“ Isso porque eu ainda sou influenciadora e mostro para vocês o que acontece. Imagina os clientes que não mostram ”, alertou.

No final, ela reafirmou que só conseguirá voltar a morar no local após o lixamento do chão e a resolução dos vazamentos.

“ Como que eu volto para cá ainda tendo que lixar o chão? É muita irresponsabilidade. É muito, foda-se ”, finalizou.