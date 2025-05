Reprodução Instagram - @margarethmenezes Sebastião Salgado e Margareth Menezes

Morreu, aos 81 anos, Sebastião Salgado, conforme anunciado pelo Instituto Terra, organização não-governamental fundada por ele, nesta sexta-feira (23). De políticos a artistas, famosos vieram a público lamentar a morte do célebre fotógrafo.



A atriz Erika Januza, conhecida pela trajetória em novelas da Rede Globo, escreveu: "Sempre admirei o Sebastião. Sou apaixonada por fotografias e que sorte é a minha ter tido a oportunidade de conhecê-lo no lançamento de seu filme Sal da Terra. Um grande perda a sua partida, ele fotografava com a alma, nos dava acesso a coisas praticamente inalcançáveis. Quem não conhece a obra dele, vale a pena. Meus sentimentos a toda família e amigos!".





































Margareth Menezes, ministra da cultura, desejou os pêsames aos familiares e amigos. "Com imensa tristeza recebo a notícia da partida de Sebastião Salgado. Sua lente capturou a alma do mundo, com olhar humano, poético e profundamente transformador. Meus sentimentos à família, aos amigos e a todos que o admiravam", pontuou.





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se pronunciou. "Me sinto profundamente triste com o falecimento de Sebastião Salgado, ocorrido na manhã desta sexta-feira. Seu inconformismo com o fato de o mundo ser tão desigual e seu talento obstinado em retratar a realidade dos oprimidos serviu, sempre, como um alerta para a consciência de toda a humanidade", começou.

"Salgado não usava apenas seus olhos e sua máquina para retratar as pessoas: usava também a plenitude de sua alma e de seu coração. Por isso mesmo, sua obra continuará sendo um clamor pela solidariedade. E o lembrete de que somos todos iguais em nossa diversidade. Aos seus amigos e familiares, deixo meu forte abraço", completou o político.

O Fluminense, clube pelo qual o fotógrafo torcia, emitiu um comunicado expressando o luto pela morte dele. "O Fluminense Football Club lamenta profundamente a morte do fotógrafo Sebastião Salgado, Tricolor e um dos grandes símbolos da fotografia contemporânea. Salgado, que registrou o mundo em preto e branco, nunca deixou de ter o coração Tricolor. Nossos sentimentos à família, amigos e admiradores deste nome eterno do fotojornalismo brasileiro", diz o comunicado.





"Que mais humanos possam ter essa inspiração em um olhar para a natureza, mundo e futuro. Pegar uma terra sem a ganância de só ganhar mais e mais dinheiro e sim devolver com gratidão tudo que a natureza nos dá! Poder retribuir. Deixar um legado! Enorme artista, gigante humano", completou o ator Wagner Santisteban.

A atriz Letícia Lima, que soma mais de 465 mil seguidores no Instagram, publicou uma das fotos tiradas pelo profissional. Na legenda da postagem, aproveitou para se despedir. "Sebastião Salgado

de Aimorés-Minas Gerais para o mundo", comentou.









Saiba mais

Em uma das viagens que realizou a trabalho, na década de 1990, Sebastião contraiu malária. As causas do falecimento foram justamente as complicações do quadro.

Conhecido pela extensa coletânea de fotografias, o fotógrafo se consolidou ao expor o cotidiano da mina de ouro amazonense Serra Pelada, em 1980. O artista deixou a esposa: Lélia; dois filhos: Juliano e Rodrigo; e dois netos: Flávio e Nara.