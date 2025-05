IMDB George Wendt, o Norm de 'Cheers'

O ator George Wendt, conhecido por interpretar Norm na série Cheers , morreu nesta terça-feira (20), aos 76 anos, enquanto dormia em casa, segundo informou o site TMZ . A família não divulgou a causa da morte. O ator ficou marcado por seu papel na comédia que marcou a televisão americana nos anos 1980 e 1990.

A informação foi confirmada ao TMZ por familiares. Em nota, eles afirmaram:

“ George era um homem de família dedicado, um amigo amoroso e confidente de todos que tiveram a sorte de conhecê-lo. Ele será lembrado para sempre. Sua família pede privacidade neste momento ”.

Ícone da comédia americana nos anos 80 e 90

Wendt foi indicado seis vezes ao Emmy por sua atuação em Cheers . O personagem Norm conquistou o público com frases espirituosas e carisma no bar fictício de Boston. A série se tornou uma das mais influentes da história da televisão americana.

Além de Cheers , o ator também fez parte do elenco do Saturday Night Live e participou de produções como A Casa do Espanto (1985), Strange Bedfellows (1995) e O Homem da Casa (1995).