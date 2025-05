Reprodução Instagram - 21.1.2025 Juju Salimeni

A influenciadora fitness Juju Salimeni , de 38 anos, compartilhou nesta segunda-feira (19) que está no estágio final da dengue e se assustou com manchas que surgiram em todo o corpo. Ela publicou vídeos no Instagram relatando os sintomas e afirmou que precisou cancelar compromissos profissionais por conta da doença.

Nos Stories do Instagram, Juju revelou que, ao acordar, percebeu manchas espalhadas pela pele e entrou em pânico. Segundo a influenciadora, o médico tranquilizou ao explicar que as manchas indicam a fase final da dengue.

"Gente, olha como eu acordei hoje. Olha minha pele. Tomei um susto. Estou com dengue, mas já estou me recuperando. O meu médico disse que essa é a fase final e as manchas se espalham muito", contou. "As manchas estão pior hoje do que ontem. Uma coceira insuportável. Eu acordei e fiquei apavorada. Mas ele disse que é normal."

Influenciadora precisou cancelar gravações

Juju afirmou que, apesar do susto, enfrenta uma forma leve da doença. "Graças a Deus, estou bem. Tanta gente que pega dengue de forma grave, também com muita dor no corpo e febre. Eu não tive nada. Só estou sentindo um pouco de sono e cansaço", relatou.

Por orientação médica, Juju cancelou gravações previstas para esta semana. "Hoje eu tinha gravação e precisei cancelar. Como que iria assim? Tenho foto na quarta e também não vou conseguir fazer, ele (o médico) disse que as manchas não saem tão rápido", explicou.

As primeiras manchas apareceram na noite da última quarta-feira (14). Inicialmente, Juju pensou se tratar de uma reação alérgica. Ao procurar atendimento médico, recebeu o diagnóstico de dengue.