Instagram/@we_renoi Rapper morre de parada cardíaca horas antes de show

O rapper francês Werenoi, nome artístico de Jeremy Bana Owana, morreu aos 31 anos após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O artista faleceu poucas horas antes de uma apresentação agendada para a noite de sábado (17) no Azar Club, em Lyon.

Segundo informações do site francês Pure Charts, Werenoi foi internado n a UTI do Hospital Pitié-Salpêtrière, em Paris, na sexta-feira à noite. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu e veio a óbito nas primeiras horas da manhã de sábado.

Nascido em Montreuil e com ascendência camaronesa, Werenoi conquistou projeção nacional em apenas cinco anos de carreira. Em 2023, seu álbum Carré liderou as vendas na França, seguido por Pyramide, que manteve seu sucesso em 2024.

Pouco antes de sua morte, seu novo trabalho, Diamond Noir, havia sido eleito o álbum da semana pela SNEP, órgão responsável pela certificação fonográfica no país.

"Em primeiro lugar no Top Álbuns da semana, Diamond Noir, do Werenoi, com 53.821 vendas equivalentes" , dizia a publicação oficial da entidade no Instagram, datada de 18 de abril.

O show em Lyon prometia ser uma apresentação exclusiva do novo álbum para um grupo seleto de fãs. O anúncio destacava: "O número um do rap francês, Werenoi, virá ao Azar Club em Lyon para um show exclusivo no sábado, 17 de maio [...] uma noite única, criada para causar uma boa impressão."

Até o momento, nem a família do artista nem seus representantes emitiram comunicados oficiais. O Spotify França publicou: “Werenoi nos deixou ontem à noite. Em apenas cinco anos, o rapper de Montreuil deixou uma marca duradoura no rap e na música francesa como um todo. Nossas condolências à sua família e entes queridos.”

O produtor musical Babs também homenageou o artista: “Descanse em paz, meu irmão, eu te amo!!!” . Já a dupla de rap Djadja & Dinaz comunicou o adiamento de um lançamento: “O lançamento do novo videoclipe foi adiado. Nossos pensamentos estão com os entes queridos de Werenoi.” O apresentador Fred Musa completou: “Minhas condolências aos seus entes queridos.”

Em 2024, Werenoi foi o grande vencedor do prêmio de Álbum do Ano na cerimônia do Flammes. Embora não tenha comparecido pessoalmente à premiação, enviou uma mensagem em vídeo mencionando uma “lesão grave” e apareceu com o braço imobilizado por gesso.

Com mais de 6,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify e hits como Scarface, Solitaire, Laboratoire e Chemin d’or, o rapper deixa um legado expressivo e uma legião de fãs em luto.

A última publicação em seu Instagram, celebrando o topo das paradas, tornou-se, agora, um espaço de despedida. Entre os comentários, muitos repetem a mesma frase: “Repose en paix.”