Reprodução/TV Senado/Instagram Rico Melquiades revida ataques de Antonia Fontenelle

Após ser alvo de comentários ácidos de Antonia Fontenelle sobre sua aparência, o influenciador Rico Melquiades não deixou barato e respondeu com ataques pessoais à jornalista. O conflito começou quando Antonia, em um vídeo no Instagram, zombou da aparência de Rico, que recentemente depôs na CPI das BETs (Apostas Eletrônicas).

Em sua publicação, Fontenelle destacou a aparência de Rico, dizendo: "Olha pra isso, gente. Olha que demônio feio da garoa. Que diabo foi que fizeram no olho desse menino?", provocando risadas em seus seguidores.





Não demorou para que Melquiades revidasse. Em suas redes sociais, o ex-participante de A Fazenda disparou: "Você já se olhou no espelho? Você é uma velha amargurada. Nenhuma emissora aqui do Brasil lhe quer. Aí você criou um canal no YouTube flopado. Você nem pra reality show é convidada, pra você ver o quão insignificante você é".

Além disso, Rico aproveitou para atacar a idade de Antonia, sugerindo que ela precisaria de procedimentos estéticos: "Pela sua idade, você já tá precisando fazer uma cirurgia na pepec, porque já tá murcha"*, continuou. "Vá fazer isso e deixe de olhar pro meu olho. Eu entendo, Fontenelle, a menopausa chegou, os pentelhos lá de baixo estão todos brancos, não se aceita quando se olha no espelho", finalizou, em tom de deboche.

O Rico respondendo a Antônia Fontenelle no Instagram. Socorro, que baixaria kkkkk pic.twitter.com/swSV4R8H2L— thiago (@httpsrealitys) May 15, 2025

Por que ele foi convocado a depor na CPI?



Luiz Ricardo Melquiades Santiago, mais conhecido como Rico Melquiades, é um influenciador digital de 31 anos, natural de Maceió, que ganhou notoriedade após sua participação em reality shows. Consagrou-se vencedor de A Fazenda, conquistando o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Iniciou sua carreira na internet em 2018, produzindo vídeos humorísticos ao lado de familiares, conteúdo que rapidamente viralizou. O sucesso chamou a atenção do influenciador Carlinhos Maia, que o convidou para participar de um projeto artístico em parceria com Davi Mateus, ampliando ainda mais sua visibilidade.

Recentemente, Melquiades tornou-se alvo de investigações policiais relacionadas à promoção de jogos de azar online. Durante a Operação Game Over 2, deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas, foram apreendidos seus celulares, veículos e bloqueadas contas bancárias, sob a suspeita de envolvimento com o chamado "jogo do tigrinho".

Em decorrência desses fatos, o influenciador foi convocado para prestar depoimento à CPI das Bets no dia 14 de fevereiro. Segundo a presidente da comissão, senadora Soraya Thronicke(Podemos-MS), sua participação é fundamental para esclarecer a estrutura das campanhas de divulgação de jogos ilegais, os vínculos entre influenciadores e plataformas de apostas, além dos impactos sociais dessas práticas, especialmente em grupos mais vulneráveis.

O que ele disse na CPI?

Rico Melquiades depôs perante a CPI das Bets no Senado Federal, onde reforçou que sua relação com plataformas de apostas foi estritamente publicitária e dentro da legalidade. "Minha atuação foi como influenciador contratado. Tudo foi documentado conforme as regras da época", afirmou.

O depoimento ocorreu um dia após a participação da influenciadora Virginia Fonseca, que também negou irregularidades em contratos com casas de apostas . Melquiade destacou que sua renda não se originou exclusivamente das bets, citando campanhas publicitárias e prêmios televisivos.